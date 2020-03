Fondul Monetar International si Banca Mondiala testeaza capacitatea angajaților de a lucra de acasa

Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi Banca Mondială au anunţat marţi seara că testează capacitatea miilor de angajaţi al lor de la Washington de a lucra de acasă, în condiţiile în care cele două instituţii financiare internaţionale se pregătesc pentru reuniunilor lor de primăvară, care în acest an se vor desfăşura online din cauza epidemiei de coronavirus, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

FMI a precizat că peste 2.000 de angajaţi ai săi vor participa vineri la un "exerciţiu de muncă de acasă", în cadrul eforturilor de combatere a crizei şi ca pregătire pentru reuniunile virtuale de luna viitoare.

Potrivit calculelor efectuate de Reuters, peste 116.110 persoane au fost infectate cu virusul COVID-19 în peste 110 de ţări şi 4.090 au decedat.

Majoritatea birourilor guvernului american rămân deschise, însă personalul Autorităţii de supraveghere a pieţei de capital (U.S. Securities and Exchange Commission-SEC) a lucrat marţi de acasă după ce un angajat de la sediul din Washington a fost depistat pozitiv cu coronavirus.

"Acest exerciţiu ne va permite să ne întărim şi mai mult pregătirea Fondului pentru a-şi continua operaţiunile şi a deservi statele membre în această perioadă dificilă", a declarat un purtător de cuvânt de la FMI.

SCANDAL la vamă: Românii întorși din Italia refuză să intre în carantină și i-au bruscat pe polițiști (VIDEO)

De asemenea, Banca Mondială, instituţie care are aproximativ 16.000 de angajaţi şi consultanţi la Washington, a decis şi ea să restricţioneze accesul în sediul său central pentru orice persoană care în ultimele 14 zile a fost în Iran, China, Italia şi Coreea de Sud, are simptome de febră, răceală sau gripă sau a fost în contact cu cineva care este bolnav sau este suspect că are virusul.

Un purtător de cuvânt de la Banca Mondială a confirmat că instituţia derulează un exerciţiu de telemuncă în diferite departamente. "Am pus şa punct numeroase sisteme pentru a asigura continuitatea operaţiunilor", a subliniat purtătorul de cuvânt.

Săptămâna trecută, FMI şi Banca Mondială au anunţat că pentru reuniunile lor de primăvară, care vor avea loc în perioada 17-19 aprilie, au adoptat un "format virutal", în locul reuniunilor clasice care au loc în fiecare an la Washington. În mod normal, aceste reuniuni aduc aproximativ 10.000 de oficiali guvernamentali, oameni de afaceri, reprezentanţi ai societăţii civile şi jurnalişti din întreaga lume la Washington.