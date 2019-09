Fondul national de dezvoltare al Cehiei va avea un capital initial de 300 milioane de dolari

Cehia va avea, începând de la jumătatea anului următor, un fond naţional de dezvoltare, care va fi sprijinit de primele patru mari bănci din Cehia şi va avea un capital iniţial de şapte miliarde coroane (300 milioane de dolari), a declarat joi ministrul ceh al Industriei, Karel Havlicek, transmite Reuters potrivit Agerpres.

Banca Ceska Sporitelna, deţinută de grupul austriac Erste Group Bank, CSOB, divizia din Cehia a grupului belgian KBC, Komercni Banka, subsidiara grupului francez Societe Generale, precum şi divizia din Cehia a grupului italian UniCredit vor lua parte la acest fond. Cele patru bănci au semnat joi un memorandum de cooperare cu privire la lansarea acestui fond, care este conceput pentru a investi în proiecte din domeniul infrastructurii, educaţiei şi sănătăţii, utilizând fondurile pentru a multiplica de cinci ori capitalul iniţial.Premierul ceh, Andrej Babis, a declarat că se aşteaptă ca şi alte companii, nu doar bănci, să se alăture fondului.Babis a fost cel care în luna mai a acestui an a anunţat înfiinţarea unui fond naţional de dezvoltare, ca o propunere alternativă la ideea social-democraţilor, partenerii partidului Ano al lui Babis în coaliţia de guvernare, care vroiau să introducă o taxă pe activele băncilor care ar fi urmat să genereze până la 14 miliarde de coroane pe an, bani destinaţi alimentării bugetului.Viitorul fond naţional de dezvoltare va fi deţinut de CMZRB, o bancă de dezvoltare aparţinând statului ceh. Viitoarele contribuţii făcute la acest fond vor fi voluntare, cum a fost şi finanţarea iniţială, a precizat Havlicek. Potrivit acestuia investiţiile fondului ar urma să aducă beneficii pe termen lung.Cehia, o ţară din Europa Centrală a cărei datorie guvernamentală este la doar 30% din Produsul Intern Brut, mult sub media din Uniunea Europeană, a avut performanţe mai slabe decât statele vecine cu privire la construcţia de autostrăzi şi căi ferate, unul dintre motive fiind şi finanţarea dar şi procedurile administrative îndelungate. În următorii ani Cehia se va confrunta cu o diminuare a subvenţiilor venite de la UE din cauza Brexitului dar şi a majorării avuţiei naţionale. Viitorul fond naţional de dezvoltare ar putea fi o opţiune pentru înlocuirea subvenţiilor europene.Fondul naţional de dezvoltare va avea o autorizaţie de la Banca Naţională a Cehiei şi va opera prin oferirea de obligaţiuni şi garanţii pentru proiecte.