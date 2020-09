Forțați de Criza COVID-19 cafenelele trec la abonamente. Cat costa un abonament care include 5 bauturi pe zi

Lanţul britanic de sandwich-uri şi cafele Pret A Manger a anunţat vineri că va introduce un sistem de abonament pentru băuturi, încercând un nou model de business care speră că îi va permite să supravieţuiască pandemiei, transmite Reuters preluat de agerpres.

Vezi și: Dana Budeanu: 'Majoritatea jurnaliştilor sunteţi oi. Aveţi liste cu ce puteţi să scrieţi şi ce nu'



Pret A Manger are 367 de magazine în Marea Britanie, multe amplasate pe străzile principale, în apropiere de staţiile de transport în comun şi birouri, care acum sunt în mare parte părăsite deoarece oamenii preferă să lucreze de acasă.



Începând de marţea viitoare, Pret A Manger va lansa serviciu intitulat "YourPret Barista", conform căruia clienţii vor beneficia de cinci băuturi pe zi preparate de un barista, fie cafea, ceai, ciocolată caldă, smoothie sau frape, în schimbul unui abonament de 20 de lire sterline (26,5 dolari) pe lună. În plus, toţi consumatorii care se vor înscrie la noul abonament vor beneficia şi de o lună gratuită, începând de marţi.



Deşi acest serviciu este o sursă garantată de venit, Pret A Manger riscă să înregistreze pierderi în cazul în care clienţii vor comanda numărul maxim de băuturi permis de noul abonament.



"Serviciile pe bază de abonament, precum Netflix şi Spotify, au jucat un rol important în menţinerea optimismului nostru în perioada izolării şi, după ce am văzut pe social media cât de încântaţi sunt clienţii să revină la băuturile lor favorite, am decis să ne lansăm propriul nostru serviciu", a declarat directorul pentru food & coffee de la Pret A Manger, Briony Raven.



Luna trecută, Pret A Manger a anunţat că va elimina 2.800 din cele 8.000 de locuri de muncă din Marea Britanie, în condiţiile în care vânzările au scăzut cu aproximativ 60%, comparativ cu perioada similară a anului trecut.



Rivalii de la Costa Coffee au anunţat şi ei că restructurarea impusă de pandemia de COVID-19 ar putea însemna eliminarea a până la 1.650 de locuri de muncă.



Guvernul britanic a lansat o campanie de comunicare pentru a-i încuraja pe angajaţi să revină la birou şi a relansa economia. Premierul Boris Johnson a subliniat printre altele avantajele revenirii la birou şi a menţionat faptul că cei care lucrează în regim de telemuncă sunt vulnerabili la concedieri.