Forța Naționala, atac dur la Victor Ponta: 'Pisicul doctor este intors cu cheița din Dealul Cotroceniului'

Mircea Găinușă, secretar general al Partidului Forța Națională, lansează un atac deosebit de dur la adresa lui Victor Ponta, pe care îl acuză că este manevrat de la Cotroceni, cu scopul de a destructura PSD.

„Odată cu apropierea alegerilor, devine din ce în ce mai evident că ”pisicul doctor” este întors cu ”cheița” din Dealul Cotroceniului, fiind folosit drept cal troian, care trebuie să destructureze PSD-ul.

Sursele noastre din deal comentează că locatarul de la Cotroceni este foarte interesat ca în alegeri să aducă PSD-ul la un scor în jur de 20% , folosindu-l în acest sens, ca vîrf de lance pe singurul ”pisic doctor” din politica românească.

Pentru a-și duce planul la bun sfîrșit și șantajul să dea roade, locatarul de la Cotroceni face presiuni pe justiția așa-zis independentă, să țină în nelucrare dosarele ”pisicului”, "Rovinari - Turceni" și KazMunayGas, în care acesta este acuzat că a luat mită pentru Memorandumul cu Rompetrol și unde sunt fraude de peste un miliard de dolari.

Dar să vedem cine este acest doctor impostor și ce a făcut ca politician și în viață. Aromân de origine, „analfabet funcțional” ca pregătire, profitor, colaborator sau agent al SIE și minoritar sexual după spusele celebrului Goagăl și nu numai.

Singurul pisic doctor din istoria omenirii are minciuna, perfidia și escrocheria în sînge, din familie.

Este de notorietate faptul că după absolvirea clasei a 11-a ”pisicul” politicii românești a fost vagabond în Franța, dar ce să vezi, la reîntoarcerea în țară deși ratează cu mult începutul anului şcolar, profitorul, intră direct în trimestrul 2 din clasa a 12-a. Dispunînd de pile înclusiv la nivelul SIE și cu o așa pregătire generală ”solidă” nu este de mirare că acesta ia BAC-ul cu brio și intră și la Facultatea de Drep. Ulterior pisicul devine prin fraudă, cu același sprijin, procuror , fără să absolve Institutul Național al Magistraturii, avocat, plagiator de diplome de master inventate și ulterior ”doctore”

Și cum sîngele apă nu se face, ”pisicul” doctor și-a ajutat familia să o excrocheze pe Nadia Pandrea , nepoata lui Lucreţiu Pătrăşcanu. Acesta, în perioada de vagabondaj, prin Franța a convins-o pe femeie să nu se mai reîntoarcă în România şi să vândă familiei sale, printr-un contract de vânzare-cumpărare fictiv, proprietatea acesteia din Buşteni. Pentru exemplificare redăm declarația Nadiei Pandrea;

„Dar eu, sfatuita de buna mea prietena, VERONICA NAUM (acum NACEA), ca si de sora acesteia, CORNELIA NAUM (fosta PONTA si revenita, prin divort, la numele de fata), care mi-au facut mai multe vizite, in cea mai mare parte pe cheltuiala mea, la Paris, nu m-am intors, cum ar fi fost normal, in Tara. Ideea pe care au reusit sa mi-o fixeze bine in minte cele doua surori, ca si fiul CORNELIEI NAUM, pe atunci de 18-19 ani, […] VICTOR PONTA,”

„Cit despre-proprietatea mea de la Poiana Tapului (Busteni), de care am fost deposedata, mai intii, prin nemernicia si necinstea unor oameni pe care i-am socotit prieteni…….”

Ca om politic, președinte al PSD, prim-ministru, ”pisicul” doctor a trădat România, propriul partid și Guvernul pe care la condus. ”Pisicul” politicii românești evită să reamintească românilor, că în cazul în care cîștiga alegerile prezidențiale din 2014, intenționa să înscăuneze la conducerea PSD pe fugarul Sebastian Ghiță și încarceratul Dragnea, astfel încît echipa lui ALI BABA să fie completă.

Mai mult ”pisicul” doctor a acceptat în calitate de premier al României și cu un Parlament majoritar PSD, ca țara noastră să fie umilită de UE, convenind să primească și să implementeze foaia de parcurs a lui Barroso Jose, fost președinte al Comisiei Europene, făcîndu-i în acest fel și jocul președintelui Bășinescu, zis ”Petrov”.

Și ca imaginea unui excroc politic să fie completă, reamintim demisia ”pisicului” din fruntea PSD și a Guvernului, demisie lipsită de demnitate și respect fața de cetățenii acestei țari, acțiune care a contribuit major la distrugerea PSD

Acum, pentru a destructura PSD-ul, ”pisicul doctor” s-a aliat cu un alt personaj care are și el probleme cu justiția, susținut, cum altfel, de SIE, ”prost cu diplomă” ( a luat bacalaureatul la 31 de ani, a absolvit două facultăți deodată și a plagiat și un doctorat).

Alo, DNA independent, mai ștergeți praful de pe dosare și scăpați România de impostori și trădători, pentrucă o să vină o zi cînd cineva va da cu mătura prin instituție”, afirmă liderul Forța Națională.