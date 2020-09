Forbes: Jeff Bezos, pe primul loc in topul celor mai bogati americani pentru al treilea an consecutiv

Seful Amazon, Jeff Bezos, s-a situat pentru al treilea an consecutiv pe primul loc in topul Forbes 2020 al celor mai bogati americani, in timp ce presedintele Donald Trump ocupa o pozitie mai scazuta, deoarece pandemia de coronavirus (Covid-19) a afectat activitatea cladirilor sale de birouri, hoteluri si resorturi, a informat, marti, revista americana, transmite Reuters.