Forbes - Topul sportivilor cu cele mai mari venituri in 2019

Forbes a publicat un clasament al sportivilor, realizat in urma veniturilor obtinute in perioada iunie 2018 - iunie 2019. Conform rezultatelor publicate de Forbes, Messi, jucatorul Barcelonei si al nationalei Argentinei, este cel mai bine platit sportiv din lume in ultimele 12 luni. Messi a castigat in total 127 de milioane de dolari, dintre care 35 de milioane de dolari sunt contracte de imagine, restul de 92 de milioane reprezentand salariul si alte premii in bani. Pe locul secund este Cristinao Ronaldo, care are un salariu si bonusuri de doar 65 de milioane, dar puncteaza mult mai bine la capitolul contracte de imagine, 44 de milioane de dolari. Podiumul este completat tot de un fotbalist, brazilianul Neym ...