Ford Romania a donat peste 22.000 de viziere, fabricate la uzina din Craiova, institutiilor publice locale

Ford România a donat joi instituţiilor publice locale peste 22.000 de viziere, fabricate la uzina din Craiova în timpul stării de urgenţă, a anunţat vineri compania.

Potrivit sursei citate, vizierele produse la Ford au fost autorizate conform prevederilor legale care s-au aplicat în perioada stării de urgenţă şi au fost donate către 40 de instituţii publice locale, potrivit agerpres.ro.

Ford Craiova a început să producă viziere în perioada stării de urgenţă, iar conducerea companiei a decis să le utilizeze nu numai pentru uz intern, ci şi să doneze cât mai multe dealerilor din reţeaua naţională şi nu în ultimul rând instituţiilor publice locale.

Peste 60 de angajaţi din cadrul uzinei s-au implicat în pregătirea şi punerea în funcţiune a liniilor destinate producţiei de viziere. Astfel, compania ajută la reducerea cererii în lanţurile de aprovizionare pentru echipamente de protecţie personală.

"Cu sprijinul Primăriei Craiova şi al Consiliului Judeţean Dolj au fost identificate 40 de instituţii publice din Craiova şi din judeţ care au nevoie de acest echipament, iar 20 de voluntari ai companiei Ford România au distribuit ieri, în ultima zi a stării de urgenţă, peste 22.000 de viziere", se menţionează în comunicat.

Până în prezent, la fabrica Ford de la Craiova au fost produse aproximativ 30.000 de viziere.

"Acest proiect întruchipează spiritul Ford şi modul în care nu numai că ne derulăm afacerea în comunitate, dar suntem şi parte a comunităţii, putând astfel să oferim sprijin în această perioadă fără precedent. Sunt foarte mândră de întreaga echipă Ford Craiova şi, de asemenea, de munca lor deosebită depusă în această perioadă plină de provocări", a declarat Josephine Payne, managerul Fabricii de Motoare Ford Craiova.

Ford Craiova a reluat producţia de vehicule şi de motoare în data de 4 mai, în mod etapizat, cu aproximativ jumătate dintre angajaţii companiei, care lucrează într-un singur schimb, asigurând în acelaşi timp standardele globale ale Ford privind distanţarea socială şi implementarea protocoalelor de sănătate şi siguranţă la locul de muncă. Ford Craiova continuă să crească treptat volumele sale de producţie în următoarele câteva luni, înainte de reluarea completă a acesteia.

Ford Motor Company este o companie globală cu sediul la Dearborn, Michigan. Compania proiectează, produce, promovează şi asigură service pentru o gamă completă de autovehicule, camioane, SUV-uri şi autovehicule electrice Ford, precum şi autovehicule de lux Lincoln, oferă servicii financiare prin Ford Motor Credit Company şi urmăreşte planul de a deveni lider în domeniile electrificare, autovehicule autonome şi soluţii de mobilitate. Ford are aproximativ 190.000 de angajaţi în toată lumea.

Ford Europa produce, vinde şi servisează vehicule sub marca Ford pe 50 de pieţe individuale şi are aproximativ 45.000 de angajaţi la facilităţile proprii şi aproximativ 59.000 de angajaţi când sunt luate în considerate asocierile în participaţiune şi entităţile neconsolidate. În plus faţă de Ford Motor Credit Company, operaţiunile Ford Europa includ Divizia Ford de Relaţii cu Clienţii şi 19 de facilităţi de producţie (12 deţinute integral sau asocieri în participaţiune consolidate şi şapte asocieri în participaţiune neconsolidate). Primele autoturisme Ford au fost livrate în Europa în 1903 - acelaşi an în care a fost fondată Ford Motor Company. Producţia europeană a început în 1911.