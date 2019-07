Ford si Volkswagen colaboreaza in domeniul vehiculelor autonome si electrice

Volkswagen şi Ford au anunţat joi extinderea alianţei lor globale cu acorduri care implică colaborarea în domeniul vehiculelor autonome şi electrice, transmite Reuters. Vineri vor fi prezentate noi detalii la New York, după întâlnirea dintre şeful Volkswagen, Herbert Diess, şi directorul general al Ford, Jim Hackett. Analiştii se aşteaptă ca Volkswagen să investească aproximativ un miliard de dolari în Argo AI, divizia Ford dedicată vehiculelor autonome. Argo face parte din Ford Autonomous Vehicles LLC, subsidiara creată în 2018 de Ford, care va investi patru miliarde de dolari până în 2023. De asemenea, compania americană caută investitori pentru a investi în Argo, din cauza costurilor ridicate ale dezvoltării tehnologiei pentru vehiculelor autonome. Alte surse susţin că VW va împărţi cu Ford platforma sa pentru vehiculele electrice MEB. În martie, Volkswagen a semnat un acord pentru a dezvolta o camionetă cu rivala Ford şi a informat că va continua discuţiile privind extinderea alianţei lor pentru a include serviciile de mobilitate şi conducere autonomă. Volkswagen, care încearcă să treacă peste efectele scandalului emisiilor (Dieselgate), vede alianţa sa cu Ford ca având o importanţă strategică pentru a-şi echilibra interesele regionale. Cei doi producători auto vor să-şi combine forţele în domeniul vehiculelor comerciale şi camionetelor începând din 2022 şi să dezvolte în comun vehiculelor electrice şi autonome, o decizie prin care s-ar putea economisi miliarde de dolari. Companiile Volkswagen şi Ford sunt presate să lanseze mai multe vehicule electrice în Europa, unde normele de poluare sunt înăsprite după scandalul Dieselgate, în care a fost implicat VW. Volkswagen şi Ford sunt deja parte a unui joint-venture, denumit IONITY, din care mai fac parte rivalii BMW şi Daimler, pentru a dezvolta o reţea de staţii de încărcare ultra-rapide în Europa. De asemenea, Ford a creat anul trecut o divizie separată, cu o valoare de patru miliarde de dolari, care să regrupeze operaţiunile sale din domeniul vehiculelor autonome şi, totodată, a demarat căutarea de investitori externi pentru această divizie. Directorii celor două companii au vorbit recent despre potenţialele economii de costuri în urma adâncirii alianţei, iar oficialii VW au discutat despre posibilitatea de a-şi produce vehiculele la fabricile Ford, în timp ce producătorul auto american ar putea folosi platforma pentru vehicule electrice a grupului german. Ford are ca obiectiv să cheltuiască 11 miliarde de dolari pentru a dezvolta vehicule electrice în perioada 2015- 2022. De asemenea, va cheltui 800 de milioane de dolari pentru tehnologia necesară maşinilor fără şofer. Şi Volkswagen are ca obiectiv investiţii de 150 miliarde de dolari în următorii cinci ani pentru a dezvolta vehicule electrice şi maşini fără şofer. Producătorii auto din întreaga lume negociază alianţe pentru a împărţi costurile legate de dezvoltarea de vehicule autonome şi electrice. De exemplu, grupul nipon Honda Motor a anunţat că va investi 2,75 miliarde dolari şi va prelua o participaţie la Cruise Automation, divizia gigantului american General Motors Co care se ocupă de dezvoltarea de vehicule autonome. Ford Motor are aproximativ 200.000 de angajaţi şi 67 de fabrici în întreaga lume. Al doilea mare producător auto din SUA, Ford, este prezent şi pe piaţa din România. AGERPRES/(AS - autor: Mihaela Dicu, editor: Mariana Nica, editor online: Irina Giurgiu)