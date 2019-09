Formatia U2 concerteaza pentru prima data in India - VIDEO

Bono şi The Edge de la formaţia U2 au anunţat, prin intermediul unui videoclip, că vor concerta pentru prima dată în Mumbai, India, pe 15 decembrie, show care va marca încheierea "The Joshua Tree Tour 2019", scrie news.ro.

"Bono, ce vei face pe 15 decembrie 2019?", l-a întrebat The Edge. "Voi fi în Mumbai, India", a venit răspunsul.

"Ce vei face acolo?", a continuat The Edge. "Voi fi la concert U2", a aigurat Bono. "Cum va fi?". "Cu siguranţă, una dintre cele mai grozave nopţi din viaţa mea. Ar putea fi un moment transcendental în istoria rock'n'roll", a precizat solistul trupei U2.

"Mumbai este oraşul perfect pentru a încheia turneul nostru JT 2019", a spus Larry Mullen.

"O ţară faimoasă pentru bogăţia artelor, muzică, filme, teatre, literatură, mâncare şi aşa mai departe. Este multă emoţie în tabăra U2", a precizat Adam Clayton pe site-ul formaţiei.

Citește și: WarnerMedia a achiziţionat drepturile de difuzare a serialului 'The Big Bang Theory' pentru platforma sa HBO Max

Primul concert pe care U2 îl susţine în India face parte din "The Joshua Tree Tour 2019" care se încheie în Mumbai, pe stadionul DY Patil.

Biletele în presale vor fi puse în vânzare din 24 septembrie.

Trupa irlandeză U2, înfiinţată în 1976 la Dublin, este formată din solistul Bono (Paul Hewson), chitaristul The Edge (David Evans), basistul Adam Clayton şi toboşarul Larry Mullen Jr. Stilul muzical al grupului s-a înscris iniţial în curentul post-punk, însă a evoluat ulterior şi a încorporat influenţe din multe alte genuri. Albumele de studio ale formaţiei, între care se remarcă „The Joshua Tree” (1987), „Achtung Baby” (1991), „Pop” (1997), „All That You Can't Leave Behind” (2000) şi „How to Dismantle an Atomic Bomb” (2004), au fost vândute în peste 170 de milioane de copii pe plan mondial.

Trupa U2 a câştigat 22 de premii Grammy - mai mult decât oricare altă formaţie din lume - şi a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2005.