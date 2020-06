FORMULAR ON LINE cu 48 DE ORE INAINTE DE INTRAREA IN GRECIA

Turiștii care călătoresc in GRECIA vor completa un FORMULAR ON LINE cu 48 DE ORE ÎNAINTE DE INTRAREA IN GRECIA. După completarea formularului on line, veți primi un QR COD pe care îl veți downloada pe telefon sau printa pe suport de hârtie pentru a fi scanat de Poliția de Frontiera Greaca împreuna cu documentele Dvs de călătorie . Aceasta procedura are scopul de fluidiza traficul de turiști la punctele de trecere a frontierei și de a avea o evidentă detaliata a turiștilor care intra in Grecia. Formularul este in limba engleză și conține întrebări legate de datele personale și de contact ale turiștilor, precum și alte întrebări referitoare la sejurul Dvs, scriu pe facebook agentiile de turism din tara.