Fortele Navale Romane: Marinari romani, la exercitiul multinational Nusret 19, organizat in Turcia (galerie foto)

Vineri, 11 octombrie, este ultima zi din prima etapă a exerciţiului Nusret 19, care se desfăşoară pe mare, urmând ca pentru aproape două zile, toate navele participante, să revină în Portul Nara pentru refacerea capacităţii de luptă.Nava maritimă hidrografică „Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu” a ridicat ancora marţi, 8 octombrie, la orele serii, traversând în siguranţă ultima parte din Dardanele – foarte aglomerată la acea oră – şi ocupându-şi locul stabilit în Golful Saros. NMH „Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu” face parte dintr-o grupare de vânătoare de mine din Turcia, nava comandant a grupării fiind TCG „Akçay” (M 270), o navă din clasa Aydin.Pentru nava românească, singura platformă navală participantă la Nusret, specializată în cercetarea hidrografică subacvatică și în realizarea suportului informațional integrat, necesare ducerii luptei împotriva minelor marine, este a doua participare la acest exerciţiu, după cea din 2018, din portul Izmir. Locotenent-comandorul Florin Toma, ofiţerul secund al NMH „Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu”: „Misiunea navei la acest exerciţiu nu s-a modificat faţă de cel de anul trecut, dar probabil datorită faptului că anul trecut am descoperit contacte, ni s-a mărit raionul de acţiune, ceea ce face mai dificilă analizarea şi descoperirea contactelor.”Căutarea minelor este departe de a fi considerată o misiune dinamică, dar precizia şi acurateţea executării misiunii este foarte importantă.În Golful Saros, aproape de Insula Gökçeada, NMH „Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu” a primit un raion în care să execute această misiune. A fost rândul specialistilor în hidrografie de la bord să determine prin calcule distanţa şi lungimea paselor, astfel încât nava să acopere întreaga suprafaţă a raionului în timpul dat, fără a interfera cu celelalte nave care executau aceeaşi misiune în raioane apropiate.După executarea calculelor şi validarea de către comandantul navei a soluţiei găsite, sonarul tractat a fost lăsat la apă la adâncimea stabilită. A fost apoi rândul echipei de pe puntea de navigaţie să ţină nava pe acele pase, compensând permanent efectul curentului destul de ciudat al golfului, dar şi priceperea mecanicilor să menţină motoarele în stare de funcţionare, în pofida deselor schimbări a regimurilor de funcţionare sau a trecerii de pe un motor pe altul.În acest timp, echipa specializată în utilizarea sonarului şi a interpretării datelor obţinute, s-a aflat în permanenţă în faţa laptopului, pe care era afişat imaginea de la sonar, analizând imaginile.Tot acest ritual s-a repetat în fiecare zi de pe mare şi atunci când s-a schimbat raionul de căutare. Joi, 10 octombrie, a fost descoperit un contact, raportat conform procedurilor la nava comandant. În funcţie de deciziile şi ordinele pe care le va transmite nava comandant, grupa de scafandri EOD aflată la bord este pregătită să intervină. Dar, despre a doua fază a exerciţiului Nusret 19 de pe mare, veţi putea afla în corespondenţa viitoare.În Golful Saros, misiunile de căutare a minelor marine au fost momentan stopate de către conducerea exerciţiului, urmând a fi reluate începând de duminică seară.În toată această perioadă, cei 12 scafandri EOD, aflaţi sub comanda căpitan-comandorului Mihai Iordache sunt acum în tabăra de la Mecidiye şi acţionează în nordul Golfului Saros pentru descoperirea şi neutralizarea minelor marine. Ei vor reveni la bordul navei la finalul exerciţiului, înainte de marşul spre ţară.„Departe de ţărm – în universul de mistere şi de surprize ale largului – camarazii legaţi prin fraternitatea bordului, redescoperă întreg dramaticul sens al legământului de «echipă»”, afirma în perioada interbelică, amiralul Alexandru Gheorghiu. Iar la bordul Navei maritime hidrografice „Căpitan-comandor Alexandru Cătuneanu”, spiritul de echipă este un element fundamental în desfăşurarea tuturor misiunilor.La Nusret 19, marinarii români demonstrează o dată în plus că au un nivel ridicat de pregătire, că pot executa misiuni în cadrul unor grupări navale alături de aliaţi şi parteneri şi că pot reprezenta cu cinste şi onoare, Forţele Navale Române şi România.Sursă foto: Forțele Navale Române