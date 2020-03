Forumul Judecatorilor cere CSM si Ministerului Justitiei masuri in instante, pentru prevenirea raspandirii COVID-19

Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania solicita Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) si Ministerului Justitiei sa adopte masuri pentru prevenirea raspandirii infectiilor cauzate de COVID-19, avand in vedere aglomeratia din salile de judecata, magistratii propunand amplasarea de recipiente cu dezinfectant, dezinfectarea sediilor instantelor, reducerea programului instantelor sau interzicerea accesului persoanelor cu semne de boala in incintele in care se desfasoara actul de justitie.