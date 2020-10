Forumul Judecatorilor din Romania solicita CSM sa anuleze concursul actual de promovare la Inalta Curte de Casatie si Justitie

Forumul Judecatorilor din Romania solicita Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sa anuleze actualul concurs de promovare la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in contextul in care promovarea la ICCJ se deruleaza "sub reguli subiective si lipsite de meritocratie, fara a se tine seama si de recomandarile Comisiei Europene formulate de-a lungul timpului in cadrul rapoartelor MCV".