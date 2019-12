Forumul Judecatorilor nu mai vrea sa se poata intra in magistratura cu un simplu interviu: Parlamentul si Guvernul sa modifice cat mai repede Legile Justitiei!

Plecand de la cazurile prezentate de Ziare.com, de avocati care intra in magistratura pentru cateva luni si apoi se pensioneaza cu drepturile financiare ale unui judecator sau procuror cu multi ani in domeniu, Asociatia Forumul Judecatorilor solicita schimbarea legii pentru ca astfel de situatii sa nu se mai intample, pentru ca astfel de creeaza inegalitati in sistem.