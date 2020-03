Forumul Judecatorilor solicita CSM sa ia masuri de URGENȚA, in contextul epidemiei de coronavirus

Forumul Judecătorilor din România solicită Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiției și tuturor instanțelor judecătorești să adopte urgent, potrivit competențelor lor, măsuri pentru prevenirea răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de COVID19.

În contextul răspândirii extrem de rapide a infecțiilor cu noul coronavirus (COVID-19) la nivelul întregii Uniuni Europene, toate autoritățile publice, naționale sau internaționale, au fost constrânse să ia măsuri de precauție, parte dintre acestea vizând și activitatea instanțelor de judecată.

Acest lucru trebuie imediat realizat și în România, cunoscut fiind faptul că sălile de judecată (unde pot intra concomitent și peste 100 de persoane, ce pot rămâne în bănci ore întregi), arhivele și registraturile sau holurile instanțelor (în mare parte inadecvate, dar pline zilnic cu sute de justițiabili, avocați, grefieri, alt personal) constituie spații care favorizează neîndoielnic răspândirea COVID-19.

În vederea asigurării sănătății justițiabililor, avocaților etc., dar și a sănătății și securității în muncă a personalului instanțelor, luarea efectivă a unor măsuri ample nu mai poate fi întârziată, iar un set minimal de reguli aplicabile pentru toate instanțele de judecată, cu caracter temporar, este absolut necesar.

Pot fi avute în vedere, spre exemplu, plasarea unor recipiente cu dezinfectant specific la intrarea în sediile instanțelor, pentru utilizarea lor de toate persoanele care intră în incinte, sub supravegherea jandarmilor, dezinfectarea sălilor de judecată și a tuturor încăperilor de mai multe ori pe zi, interzicerea accesului în clădiri a persoanelor care prezintă anumite simptome (febră, tuse sau dificultăți de respirație etc.), cu avizul unui medic, precum și a persoanelor care au călătorit în zonele cunoscute cu număr mare de persoane infectate, restrângerea programului cu publicul în instanțe, suspendarea unor ședințe de judecată și amânarea dosarelor care nu sunt urgente, fixarea unor intervale orare ori a accesului etapizat al părților ori publicului în sălile de ședință ori la alte compartimente ale instanțelor, cu respectarea dispozițiilor legale, pentru a evita supraîncărcarea instanțelor, asigurarea unor spații suficiente între persoanele prezente, furnizarea de măști de protecție de unică folosință și a accesului la produse dezinfectate pentru personalul din compartimentele care lucrează cu publicul sau cu dosarele, magistrați, avocați etc., transmiterea și primirea actelor preponderent în formă electronică, evitarea prezenței neesențiale a avocaților sau a justițiabililor, a studenților aflați în practică, auditorilor de justiție etc.

Toate aceste măsuri cu caracter temporar sunt pe deplin funcționale și în alte state ale Uniunii Europene și sunt destinate diminuării răspândirii unei boli contagioase ce reprezintă un pericol pentru sănătatea ori securitatea publică a întregului continent, toate statele având o serie de obligații în acest sens.