Forumul Judecatorilor solicita remedierea blocajelor din justitie generate de deciziile CCR. Una din acestea a dus la anularea interceptarilor SRI din dosarele de coruptie

Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania a inaintat catre Guvern si Parlament o solicitare prin care cere gasirea rapida de solutii pentru modificari legislative imediate necesare reglementarii transferurilor judecatorilor, precum si realizarii unui cadru clar, coerent si previzibil aplicabil in cazul contestarii legalitatii mijloacelor de proba in privinta inregistrarilor rezultate in urma punerii in executare a mandatelor de securitate nationala.