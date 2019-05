Fost aliat al lui Tariceanu iși ia revanșa dupa alegeri: 'In sediul ALDE se faceau rugaciuni sa-și recupereze banii. Succes la prezidențiale, Caline!

Fostul copreședinte ALDE Daniel Constantin, exclus din formațiunea lui Călin Popescu Tăriceanu, i-a transmis luni șefului Senatului un mesaj ironic de „mult succes la prezidențiale” după ce ALDE riscă să nu treacă pragul electoral de 5% la europarlamentare.

„Ce-ai facut Caline cu ALDE? (...) Vreau sa spun ca niciodata nu m-am bucurat de raul altuia, dar rezultatul obtinut de ALDE ma face sa afirm din nou ca am avut dreptate in 2017 atunci cand spuneam intr-un interviu acordat EVZ ca « prin modelul de leadership pe care il imprima la nivelul conducerii ALDE, Calin Popescu Tariceanu nu face decat sa duca partidul sub pragul electoral. Esecul ALDE sub Tariceanu este iminent, o spun cu regret. »”, a scris fostul lider ALDE pe Facebook.

„In 2016, cand ALDE era format din PC si PLR am obtinut un scor foarte bun la alegerile locale, de aproape 7,5% si un scor de aproape 6% la alegerile parlamentare. Acum, sub conducerea dictatoriala a lui Tariceanu, ALDE s-a zbatut sa treaca de 4% ! Mai mult decat atat - noaptea trecuta in sediul ALDE se faceau rugaciuni nu ca sa se intre in Parlamentul European, ci sa se faca pragul minim de 3% pentru ca sa-si recupereze banii de la AEP !

Pentru Tariceanu si pentru unii dintre apropiatii sai, acesta a fost aspectul cel mai important si acest lucru s-a vazut inca de la primele negocieri pe care le-am avut in anul 2015. Pacat, mare pacat de oamenii de calitate, multi dintre ei fosti colegi de-ai mei din PC, care au fost prostiti de Calin Popescu Tariceanu !

Mult succes la prezidentiale, Caline !”, a mai transmis Daniel Constantin.