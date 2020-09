Fost candidat USR la Sectorul 6 detaliaza `culisele` votului de dreapta: `Ciucu este un fake-news`

Ceea ce se petrece la Primăria Capitalei, legat de candidatura lui Nicușor Dan, care este un independent sprijinit de forțele de dreapta politice, se regăsește într-o oarecare măsură și la Primăria Sectorului 6 din București, ceea ce demonstrează că USR, în esență, este o formațiune politică fără principii clare, construită artificial de statul paralel și al unor ONG-uri dubioase, care propulsează pe post de "oameni curați" și care vor să reformeze țara, dar care ascund "în dulap" destui "scheleți", la bază dovedindu-se a fi oameni corupți, cu afaceri cu statul, branșați la banul public, scrie Mihai Daneș, fost USR-ist care acum candidează independent la Primăria Sectorului 6, relatează b365.ro

„Si Nicusor Dan a fost dezvuat de cei din USR, exclus din partid, iar faptul ca useristii lui Dan Barna il sprijina acum se datoreaza unei conjuncturi politice, unui troc care are la baza, pana la urma, tot interese financiare si bani grei. In cazul lui Nicusor Dan, acesta nu a fost initial sprijinit de Dan Barna, cum se stie, USR avand alt candidat. Sunt zvonuri in zona politica referitor la faptul ca nici acum Barna nu si-l doreste la Primaria Capitalei, caci in cazul unei victorii exista posibilitatea ca Nicusor Dan, cu sprijin din interior sa ii preia partidul.

Am facut aceasta introducere pentru a se intelege mai lesne situatia de la sectorul 6, existand multe asemanari, dar si deosebiri, cel putin una fundamentala. Candidat din partea USR este Ciprian Ciucu, care este desemnat de Grupul Barna, dar care are "in spate" la fel de multe probleme de morala si corectitudine politica precum sefii sai, care are, la randul lui, legaturi dubioase, relatii financiare subterane si o "propulasare" a serviciilor secrete. El vrea sa para, la fel ca si sefii sai politici, un individ moral, priceput, un administrator desavarsit, care militeaza impotriva coruptiei. Realitatea este, insa alta.

De ce se aseamana aceast lupta politica pe zona de dreapta, de la sectorul 6, cu cea de la Capitala? Pentru ca si in acest caz avem un candidat independent care, asemenea lui Nicusor Dan are alte principii morale, politice si profesionale si care au la baza criterii certe, valori in care cred cei care au construit initial si USR, care i-au facut pe fanii acestor dorinte de schimbare in clasa politica sa devina reale si de aia au votat masiv reprezentantii schimbarii. Profesorul Mihai Daneș este candidat independent la Primăria sectorului 6 si crede in principiile veritabile de care aminteam. El face apel la votanții USR din sector să nu-și uite aceste principii și valori pe care le-au promovat atunci când partidul era condus de Nicușor Dan și să voteze în consecință la sectorul 6”, a explicat Mihai Daneș, fost USR-ist, actual candidat independent la Primăria Sectorului 6.

Candidatură surpriză la Primăria Sectorului 6. După ce a părăsit USR, fostul consilier local Mihai Daneș a anunțat că va candida independent la fotoliul de primar al Sectorului 6. În cursă, au intrat deja de câteva luni bune actualul edil, Gabriel Mutu, validat de PSD încă din ianuarie 2020 și liberalul Ciprian Ciucu, propus în martie 2020. La prima poziție în Primăria Sectorului 6 visează și PMP-istul Ștefan Florescu, însă în condițiile actuale, analiștii apreciază că o „dreaptă" astfel fracționată îl avantajează clar pe candidatul „de stânga".

Prezentam in cele ce urmeaza un caz "clonat" dupa diferendul Dan Barna/ Nicusor Dan. La fel este si cazul Mihai Danes/ Cirprian Ciucu, doar ca "redus la scara" sectorului 6. Iar simpatizantii USR trebuie sa stie acest fapt, mai ales ca mare parte din ei vor vota la Capitala cu Nicusor Dan. Ca atare, trebuie sa stie ca la ei in sector, candidatul veritabil este Daneș, pe cata vreme Ciucu este "un Fake-News". Daneș este profesor universitar și a fost unul dintre fondatorii USB-USR. El a fost înlăturat din partidul condus de Dan Barna pentru că era considerat un apropiat al lui Nicușor Dan. Deși la alegerile trecute a obținut 24.000 de voturi, peste 22%, fiind al doilea clasat, acesta a fost înlăturat din partid.

Daneș susține că actuala conducere a USR sector 6 a abdicat de la principiile promovate în mandatul lui Nicușor Dan și a ales să coabiteze cu PNL, care până mai ieri avea blaturi politice la nivelul sectorului 6, în timp ce partidul său făcea o opoziție la baionetă împotriva actualului primar. Mihai Daneș susține că parte din USR sector 6 s-a" vândut" și și-a trădat oamenii care au pus bazele partidului și mai ales pe cetățenii care le-au acordat susținerea în 2016. Candidatul actual al PNL, Ciprian Ciucu este Președintele Funcționarilor Publici din România, cu beneficiile ce decurg din această funcție, beneficiarul multor proiecte europene de unde și-a plătit salarii, lui, soției și anturajului, iar din aceste motive nu poate reprezenta niciodată cu demnitate adevărații USR-iști