Fost director al RADET: Daca nu se incalzeste suficient caloriferul, bucuresteanul poate cere despagubiri

Fostul director al RADET Gabriel Dumitrascu (PNL) spune ca apa calda trebuie sa intre in bloc la temperatura de 55 - 60 de grade Celsius, pentru ca - odata ajunsa in calorifere - sa poata asigura in apartamentele bucurestenilor o temperatura de 22 de grade. Dar acest lucru nu se intampla, din cauza conductelor vechi. Iar oamenii pot cere despagubiri.