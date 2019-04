Fost disident comunist, MEMBRU GDS, dupa decizia de a-l premia pe Augustin Lazar: 'Am decis sa ma autosuspend'

Decizie de ultimă oră în GDS, după ce s-a decis premierea procurorului general Augustin Lazăr, care în perioada comunistă a fost șef a Comisiei de Eliberări a Penitenciarului Aiud, unde erau încarcerați disidenți.

"Imi pare rau dar doresc sa ma separ putin de Grupul pentru Dialog Social al carui membru sunt de aproape 30 de ani.

Imi pare rau ca nu am putut sa fiu mai convingator in sustinerea mea in cadrul dezbaterilor din GDS . Am considerat si sustinut ca domnul Augustin Lazar nu a fost un tortionar dar totusi a avut un rol in functia de tinar procuror care nu poate fi neglijat. Nu a fost un rol de decizie dupa parerea mea, in acele situatii pentru detinutii politici deciziile fiind luate la Bucuresti. Am sustinut pozitia nu foarte simpla de a nu se continua cu demersul de decernare a Premiului GDS catre procurorul general Augustin Lazar.

Ca urmare ma autosuspend din GDS .

Cred ca este importanta existenta unei organizatii de tipul GDS si poate in viitor voi solicita sa revin", scrie Radu Filipescu pe Facebook.