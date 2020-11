Fost șef la Pfizer spune ca pandemia s-a sfarșit iar Vaccinul este inutil. Interviul sau a fost interzis

Dr. Mike Yeadon susține că guvernul britanic folosește sfaturile științifice într-un mod „letal de incompetent”. Yeadon este catalogat drept un corona-sceptic, iar YouTube a sters pentru câteva zile, sub pretextul încălcării unei înțelegeri, interviul în care imunologul susține că există cel puțin „patru coronaviruși endemici care induc gripa comună și care circulă liber în Marea […] The post Fost șef la Pfizer spune ca pandemia s-a sfârșit iar Vaccinul este inutil. Interviul său a fost interzis appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.