Fost europarlamentar, atac DEVASTATOR la Dan Barna: Da dovada de un analfabetism politic

Fostul europarlamentar Claudia Tapardel a comentat intr-o nota critica capacitatea de intelegere a sistemului politic si de functionare a liderilor Aliantei USR-PLUS, acuzandu-i de analfabetism politic. Tapardel califica pregatirea membrilor USR-PLUS, in frunte cu liderul Dan Barna, drept una slaba. Tapardel s-a referit la lipsa de intelegere a cadrului legislativ si administrativ. HALUCINANT! Ce face Dan Barna daca ajunge presedinte: DIZOLVA Parlamentul "Desi sunt tineri, sunt frumosi, au experienta profesionala, au studiat in strainatate, cel putin asa se recomanda ei, am vazut in ultimul timp, ca, din punct de vedere al cunostintelor legislative, al cunostintelor administrative stau foarte prost. ...