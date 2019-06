Fost europarlamentar PSD trage alarma: Partidul e condamnat la dezastru la locale daca nu ia masurile necesare

Fostul europarlamentar PSD Victor Boștinaru a declarat vineri la Antena 3 că dacă formațiunea politică nu gestionează cum trebuie rezultatul de la europarlamentare, atunci partidul va lua „un scor dezastruos” la locale.

„Sunt convins ca unii dintre cei cu responsabilitati in dezastrul de la alegerile europarlamentare vor fi obligati sa accepte ca ori PSD face lucrurile necesare sa creasca, ori este condamnat la un scor dezastruos la alegerile locale, nu indraznesc sa vorbesc de prezidentiale”, a zis Bostinaru la Antena 3.

„Dancila are si painea si cutitul in PSD. Are atuul ca daca demisioneaza, PSD intra in opozitie”, a adăugat acesta.

