Fost jucator al Politehnicii Iasi, la Dinamo Bucuresti

Andrei Sin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jucatorul Andrei Sin, ultima oara la Politehnica Iasi, a semnat un contract cu FC Dinamo Bucuresti, a anuntat conducerea executiva a clubului din Stefan cel Mare prin intermediul site-ului oficial. Nascut in Bucuresti, pe 26 octombrie 1991, Andrei Sin si-a inceput cariera la juniorii Sportului Studentesc si a evoluat pentru Viitorul Constanta, CS Otopeni, Callatis Mangalia, Delta Tulcea, CS U Craiova, Unirea Tarlungeni, ASA Tg. Mures si Politehnica Iasi. Scandal urias în Liga I în cazul lui Andrei Sin! "Poate Florin Prunea stie cum sa anuleze un contract semnat!" 33 de meciuri, 32 in campionat si unul in Cupa Romaniei, a jucat Andrei Sin, sezonul trecut, pentru Politehnica Iasi. A in ...