Fost judecator CCR: ”Decizia care putea schimba dosarul lui Liviu Dragnea nu s-a dat pentru ca ai mei colegi n-au rezistat la presiune”

Petre Lăzăroiu, fost judecător al Curții Constituționale, a făcut afirmații explozive într-o emisiune de la Antena 3, afirmații care confirmă presiunile care se fac pentru ca dosarele cu miză politică să fie soluționate într-o direcție sau alta. Lăzăroiu spune că s-au făcut presiuni imense asupra judecătorilor CCR pentru a nu a pronunța decizia pe conflictul The post Fost judecător CCR: ”Decizia care putea schimba dosarul lui Liviu Dragnea nu s-a dat pentru că ai mei colegi n-au rezistat la presiune” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.