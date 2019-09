Fost judecator CCR, numit agent guvernamental la CEDO

cedo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Maya Teodoroiu, fost judecator CCR, a fost numita de premierul Viorica Dancila in functia de agent guvernamental la Conventia Europeana a Drepturilor Omului (CEDO). Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial. Decizie finala! CEDO obliga Romania sa plateasca daune de milioane de euro Maya Teodoroiu a ocupat, printre altele, functia de membru al Curtii Constitutionale in perioada februarie 2015 - iunie 2019, fiind numita de Senat pe restul de mandat ramas de la Toni Grebla. La CCR ea a fost, printre altele, raportor in cazul asupra caruia Curtea a decis, in noiembrie 2018, ca exista conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie pe tema constituirii com ...