Fost lider USR, colaborator al Securitații. Roxana Wring contesta sentința

Roxana Wring, fost lider al USR Bucureşti, anunţă că va contesta decizia de marţi a Curţii de Apel Bucureşti care a decis că aceasta a fost colaborator al Securităţii., transmite Agerpres. "Voi contesta decizia de astăzi a Curţii de Apel Bucureşti. (…) Aşa cum am mai spus, nu consider că am colaborat cu Securitatea ca […]