Fost ministru, achitat dupa o condamnare de cinci ani

Fostul ministru de Interne liberal Cristian David a fost achitat de acuzatia de trafic de influenta, au decis judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. In prima instanta, David primise o condamnare de cinci ani de inchisoare. Instanta a decis si ridicarea sechestrului de 500.000 de euro. Vasile Blaga, audiat in dosarul lui Darius Valcov In ianuarie 2015, David a fost arestat pentru mai multe luni si ulterior plasat sub arest la domiciliu. Decizia de marti a iCCJ este definitiva.