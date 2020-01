Fost ministru al Economiei, dupa creșterea accizei la carburanți: 'In preajma sarbatorilor, Guvernul Orban ne mai baga pe sub ușa cate un act normativ'

Fostul ministru al Economiei Alexandru Petrescu reacționează la măsura creșterii accizelor la carburanți în ultima zi din an, ceea ce a anulat parțial efectul scăderii anterioare, care ar fi trebuit să ducă la o scădere importantă a prețului la pompă. Petrescu afirmă că Guvernul Orban își face un mod de lucru din promovarea unor acte normative importante în preajma sărbătorilor.

„In 2020, cu ochii pe guvernul Orban!

Ceea ce reprezinta pentru romani prilej de sarbatoare, intoarcere spre spiritualitate, tihna si armonie, Ajunul Craciunului sau al Noului An, pentru guvernul Orban sunt ocazii perfecte pentru a “lovi” romanii cu memorandumuri privind justitia sau acte normative precum cel din 31 decembrie 2019, ora 19.00, prin care a crescut acciza pentru combustibil.

Majorarea accizei cu 9,11% fata de nivelul publicat cu o zi inainte in Monitorul Oficial, reprezinta deja un modus operandi al guvernului Orban de a baga mana in buzunarul romanilor, fara o minima consultare, socotind ca acestia nu vor fi cu bagare de seama in aceasta perioada a sarbatorilor.

Asadar, in anul 2020, maxima vigilenta dragi romani, in preajma tuturor sarbatorilor dragi noua, ca in aceste perioade, guvernul Orban ne mai baga pe sub usa, cate un act normativ ca sa ne scumpeasca viata sau sa ne restrictioneze drepturile!”, scrie Alexandru Petrescu pe Facebook.

Ministerul Finanţelor a majorat marți accizele la carburanţi, după ce cu o zi înainte președintele Klaus Iohannis promulgase legea prin care se elimină supraacciza la carburant. Majorarea accizei nu a fost anunțată public de guvernanți. Finanţele au decis, marţi, la ora 19, că ieftinirea de 45 de bani/l cu tot cu TVA efectuată de Parlament este prea mare, dar şi că nivelul minim al accizelor din UE este prea mic, şi au majorat accizele cu 9,11% faţă de nivelul publicat cu o zi înainte în Monitorul Oficial, cu 117 lei/1.000 l la benzină şi cu 107 lei/1.000 l la motorină.