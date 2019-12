Fost ministru al Transporturilor anunța un moment ISTORIC: se stabilește un precedent de mare impact

Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, arată că CNAIR a reușit să câștige un proces la Curtea Internațională de Arbitraj împotriva unui antreprenor care nu-și respecta obligațiile. Cuc arată că acesta este un precedent istoric și sfătuiește actualul Guvern să studieze cu atenție această speță pentru viitor.

Citește și: Ministrul Muncii, experiență inedită: a sunat incognito la Casele de pensii din țară. A descoperit o situație ULUITOARE

”MOMENT ISTORIC PENTRU CNAIR!

Pentru prima data in istoria Companiei mulțumită echipei din 2017 CNAIR a câștigat procesul împotriva unui antreprenor neserios care nu își făcuse nici treaba și cerea și bani suplimentari! Atunci s-a întors soarta acestui proces din care Romania in prima faza pierduse!

Sper sa învețe ceva și Guvernul Incompetent PNL din asta!

Mai jos aveți istoricul speței:

I. Arbitraj:

Curtea Internationala de Arbitraj - Camera Internationala de Comert

Cazul nr. 21328/MHM

II. Partile:

Reclamanta – Salini Impregilo S.P.A. (Italia)

Parata – CNAIR

III. Obiectul Arbitrajului :

Contract de proiectare si executie autostrada.

La 20 mai 2011, Partile (Reclamanta – Salini Impregilioa si Parata CNAIR) semneaza contractul pentru Proiectarea si Executia Lotului 3 al Autostrazii Orastie Sibiu, de la Km 43+855 pana la Km 65+965.

Valoare contract 604 791 600 RON fara TVA.

IV. Istoric

➢ Arbitraj FAZA 1

Perioada 15 septembrie 2015 – 23 martie 2017

Data de 15 septembrie 2015 este data la care Salini Impregilo IN CALITATE DE RECLAMANTA depune Cererea de Arbitrare.

23 martie 2017 – Data la care se face pronuntarea primei Sentinte.

Conform sentintei:

,, obliga Parata la plata imediata a sumei totale de 83.158.980,82 RON”. Parata este CNAIR, respectiv Beneficiarul. La momentul 23 martie 2017, CNAIR, ,,s-a ales” si cu o autostrada care s-a surpat si cu plati suplimentare de achitat catre Salini Impregilo, repetam Salini Impregilo in calitate de Reclamanta.

Asadar, specific acestui arbitraj este faptul ca a fost declansat fix de catre cei care nu aveau nici un drept sa o faca respectiv Impregilio, dar mai mult decat atat: nu numai ca nu aveau dreptul, nu numai ca lucrarile executate de Reclamanta(antreprenor) erau prost executate, nu numai ca lucrarile de intretinere au avut costuri foarte mari dupa darea in exploatare datorita reclamantei ci au mai castigat si plati suplimentare de aprox 83,16 mil RON. MAI RAU DE ATAT NU SE PUTEA.

Ce este de neinteles? :

Nu intelegem de ce CNAIR nu a depus Cerere de Arbitrare dupa ce s-a constatat ,,pe viu” ca autostrada se ,,surpa”.

Nu intelegem de ce CNAIR NU a reclamat acele lucrari executate prost si foarte prost (lucru confirmate practic de ,,prabusirea “ autostrazi si de multiplele si mult prea costisitoarele lucrari de intretinere si reparatii).

Este absurda calitatea de Parata a CNAIR avand in vedere calitatea lui de Beneficiar al unei autostrazi care s-a surpat, respectiv a unor lucrari executate prost. Parata este chiar cea care nu a realizat corespunzator lucrarile si totusi ea reclama CNAIR si ii solicita bani in plus pentru niste lucrari executate prost si neconform cu contractual.

La 27 Ianuarie 2016 Contractul se rezilieaza.

➢ Arbitraj FAZA 2

Aceasta faza a durat din 23 martie 2017 si pana la sentinta definitiva.

Perioada cea mai semnificativa a fost cea aferenta perioadei 23 martie 2017 – iunie 2018.

Aceasta perioada este semnificativa pentru ca:

- Se solicita de catre CNAIR suspendarea procedurii pina la pronuntarea Actiunii in anulare;

- Se depun cereri reconventionale;

- Se trece practic la o noua strategie ( strategia normala am putea spune). Strategia este aceea de a arata ca Salini Impregilo NU are dreptul la cele 83 de milioane de RON stabiliti in faza 1 de arbitraj ci mai mult decat atat, Salini Impregilo trebuie sa plateasca Paratei CNAIR o serie intreaga de revendicari ale CNAIR si netransmise Curtii de Arbitraj pina la aceea data spre luare in considerare. Astfel se solicita daune intarzaiere de catre CNAIR in valoare de 90.718.740 RON (aprox 90.72 milioane RON) precum si alte revendicari, decizii CAD, dobanzi…etc;

- Incepind cu noiembrie 2017 CNAIR nu se mai reprezinta singura in fata Curtii de arbitraj ci printr-o casa de avocatura.

V. Sentinta Finala Curtea de Arbitraj - 22 octombrie 2019

Prin sentinta finala se decide ca:

➢ CNAIR din cele aprox 83 de milioane care trebuiau platite catre Salini Impregilo conform Sentintei partiale aferente Fazei 1 sa plateasca doar 1,546 milioane RON;

➢ Salini Impregilo (desi reclamant) trebuie sa plateasca Paratei CNAIR suma de aprox 90,72 mil RON si aprox 152 000 euro cheltuieli cu arbitrajul.

Alte aspecte

➢ Fata de momentul 23 martie 2017 suntem in castig practic cu suma de 172 331 270 RON. Mentionam ca in data de 23 martie 2017 CNAIR fusese obligat la plata celor 83 de mil RON catre Salini Impregilio, deci se poate considera ca un castig final suma totala de 172 de mil de euro pentru CNAIR.

➢ Solicitarile Reclamantei Salini Impregilio au fost in cuantum de 260 de milioane.

CNAIR nici macar nu a inteles sa trasmita, sa se bucure si sa foloseasca castigarea acestui arbitraj . Castigarea acestui arbitraj care reprezinta aproape 25% din valoarea de contract (avand in vedere decizia partial a curtii de arbitraj si situatia de la inceputul anului 2017). Acest lucru insemana:

- certificarea unui bun management;

- acest lucru inseamna ca, desi nimeni nu credea, si CNAIR poate castiga la Curtea de Arbitraj;

- acest lucru insemana in fapt cea mai buna arma de aratat Antreprenorilor neserioasi, respectiv daca nu va faceti treaba bine sa stiti ca de azi inainte urmeaza sa platiti… uitati dovada corecta si muncita. Aceasta metoda este de dorit in locul amenintarilor verbale voalate sau nevoalate care pot fi private oricum ca rea credinta.”, scrie Răzvan Cuc.