Fost ministru in Guvernul Cioloș, candidat PSD in București: 'Am incredere in capacitatea Gabrielei Firea de a face din București o Capitala europeana'

După Vasile Dîncu, fost vicepremier în Guvernul Cioloș, devenit lider PSD, încă un ministru din perioada 2015-2016 se alătură social-democraților. Elisabeta Lipă, fost ministru al Tineretului și Sportului în Guvernul Cioloș, va candida pentru o funcție de consilier în Consiliul General al Municipiului București.

„Toată viața mea de sportiv am trăit, cu emoție, clipele unice în care Tricolorul românesc urca pe cel mai înalt catarg, în acordurile Imnului nostru. Fiecare medalie câștigată a însemnat pentru mine nu doar confirmarea performanței sportive, dar și sentimentul ca am contribuit la reprezentarea cu cinste a țării mele.

Sportul românesc are, azi, nevoie urgentă de soluții care să ne refacă bazele de antrenament și pregătire, dar și crearea infrastructurii necesare pentru a găzdui evenimente sportive internaționale majore. Copiii noștri, dacă vrem să devină campionii de mâine, trebuie să primească atenția noastră. Nu putem sta deoparte, în afara acestei curse privind dezvoltarea și modernizarea Capitalei noastre. După 20 de ani de când am primit cu bucurie titlul de Cetățean de Onoare al Bucureștiului, am decis să candidez pentru Consiliul General al Capitalei, pe lista Partidului Social Democrat.

Am încredere în capacitatea Gabrielei Firea de a face din București o Capitală europeană, cu infrastructură modernă, în care bazele sportive să fie tratate cu prioritate.

Sportul este pentru orice Capitală un motiv de mândrie, motorul unui stil de viață sănătos și calea către performanță!”, scrie Elisabeta Lipă pe Facebook.

Elisabeta Lipă este o canotoare română. A debutat la vârsta de 19 ani la Jocurile Olimpice de vară de la Los Angeles, California. A obținut 5 medalii de aur, 2 de argint și una de bronz la șase olimpiade, a fost de 25 ori campioană a României. În anul 2000, a fost declarată cea mai bună canotoare a secolului de către Federația Internațională de Canotaj. Este maestră emerită a sportului. În prezent este președinte al Federației Române de Canotaj și președinte al Clubului Sportiv Dinamo București.