Fost primar, condamnat la inchisoare.

Tudor Pendiuc, fostul primar al Pitestiului, a fost condamnat astazi la inchisoare cu suspendare in dosarul asfaltarii drumului catre vila fostei sale secretare. Acesta nu va mai avea dreptul sa candideze la viitoarele alegeri.Magistratii Curtii de Apel Pitesti au dat sentinta definitiva in dosarul asfaltarii drumului care duce catre vila fostei secretare a lui Tudor Pendiuc, Carmen Lis. Fostul primar al Pitestiului a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare. Aceeasi pedeapsa a primit-o si Mircea Braniste, directorul ADP Pitesti. Edilul Mihai Chirica si-a facut bilantul la 3 ani de mandat in fruntea primariei Atat Pendiuc, cat si Mircea Braniste, trebuie sa faca 90 de zile de munca neremu ...