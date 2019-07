Fost primar, trimis in judecata pentru fraude cu fonduri europene

trimis in judecata 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nicolae Chiriac, la data faptelor primar al orasului Brosteni din judetul Suceava, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) intr-un dosar in care este acuzat de frauda cu fonduri europene. Primarul liberal este deja suspendat din functie, ca urmare a unei decizii de conflict de interese. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Nicolae Chiriac, la data faptelor primar al orasului Brosteni, judetul Suceava, si reprezentant al Asociatiei Crescatorilor de Animale "Ciobanasul" Brosteni, pentru folosire sau prezentar ...