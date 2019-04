Fost procuror, dezvaluiri INCENDIARE: Adevarul despre Augustin Lazar si temnitele comuniste

Alexandru Pantea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul procuror Alexandru Pantea a vorbit in aceasta seara, la Antena 3, despre activitatea sa din perioada comunista si a conturat un portret moral al lui Augustin Lazar. ”Domnul Augustin Lazar a intrat procuror in 1982, dupa ce a fost avocat. Eu nu pot sa-mi explic ce considerente s-au avut in vedere cand a fost numit procuror dupa un an de avocatura. Cand a fost numit seful comisiei de eliberari conditionate? Dupa trei ani. In general aceste functii le exercitau procurori cu multa vechime si multa cruzime. Eu am fost dus la Oradea sa preiau penitenciarul din punct de vedere al supravegherii activitatii, urmand sa fiu propus pentru conducerea comisiei de eliberari conditionate. Eu fiind de 22 ...