Fost sef al Interpol, inculpat in China pentru coruptie

Fostul sef al Interpol, chinezul Meng Hongwei, a fost acuzat de justitia din tara sa ca a ''profitat'' de diferitele sale functii din trecut pentru a lua mita in cantitati semnificative, relateaza AFP. In septembrie 2018, Meng Hongwei, in varsta de 65 de ani, a plecat de la Lyon, unde este sediul Interpol, intr-o calatorie in tara sa si a disparut fara urma. Mult timp nu s-a stiut nimic despre soarta lui, dar in final a fost confirmata arestarea sa de catre autoritatile chineze. Sute de persoane au fost arestate in cadrul celei mai ample operatiuni Interpol pe linia combaterii traficului cu arme In luna martie el a fost exclus din Partidul Comunist chinez si a fost deposedat de orice fun ...