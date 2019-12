Fost sef de la Politia Rutiera Bucuresti, trimis in judecata de DNA

În completarea comunicatului nr. 828/VIII/3 din 25 octombrie 2019, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpaților:Vezeteu Valentin, la data faptelor subcomisar de poliție, șeful Serviciului Sistematizări din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (D.G.P.M.B.) - Brigada Rutieră, pentru săvârșirea infracțiunilor de:- trafic de influență,- dare de mită,Persoană fizică fără vreo funcție publică, pentru săvârșirea infracțiunilor de:- cumpărare de influență,- dare de mită.În cursul lunii octombrie 2019, inculpatul Vezeteu Valentin, în calitatea menționată mai sus, la cererea celuilalt inculpat, cercetat într-un dosar penal pentru săvârșirea unei infracțiuni la regimul circulației, ar fi promis că își va folosi influența dată de funcția sa de șef în cadrul D.G.P.M.B. - Brigada Rutieră, pentru a-i determina pe colegii săi din cadrul Poliției Stațiunii Poiana Brașov care instrumentau cauza respectivă, să acționeze în scopul propunerii unei soluții de clasare.Pentru “serviciile” sale, inculpatul Vezeteu Valentin ar fi primit de la celălalt inculpat un sejur în valoare de 1.100 lei la un hotel de patru stele situat în stațiunea Poiana Brașov.De menționat este faptul că, în dosarul Poliției din Poiana Brașov, celălalt inculpat era cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, în condițiile în care, anterior, acestuia i-a fost suspendat dreptul de a conduce, ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni de conducere sub influența alcoolului.Concret, la 18 octombrie 2019, dată la care celălalt inculpat era citat pentru a i se aduce la cunoștință calitatea de suspect, ofițerul de poliție Vezeteu Valentin s-ar fi deplasat la Poliția Stațiunii Poiana Brașov unde ar fi discutat cu mai mulți colegi, printre care și cu cel care instrumenta cauza respectivă, încercând să le impună acestora adoptarea unei soluții de clasare.În același context, inculpatul Vezeteu Valentin i-ar fi promis polițistului care instrumenta cauza respectivă ajutorul său ori de câte ori se va afla în București și va avea nevoie, precum și un calculator pentru instituția în care lucra, ce urma a fi donat de celălalt inculpat.În cauză s-a dispus instituirea popririi asiguratorii asupra conturilor bancare aparținând inculpatului Vezeteu Valentin în vederea confiscării speciale. De asemenea, s-a mai dispus instituirea unor măsuri asiguratorii, în vederea confiscării extinse, asupra sumelor de bani existente în conturile curente/de economisire/depozite etc., asupra tuturor instrumentelor de plată și asupra unor bunuri mobile și imobile ce aparțin aceluiași inculpat și unei alte persoane.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Brașov cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.DNA face precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.Sursă foto: Arhivă ZIUA de Constanța