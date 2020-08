Fost sef de serviciu de la Directia Finantelor Publice Galati, trimis in judecata de DNA dupa ce ar fi cerut si primit bani de la reprezentantul unor firme, pentru a trece cu vederea nereguli

Un fost sef de serviciu de la Directia Finantelor Publice Galati a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru doua fapte de luare de mita, dupa ce ar fi cerut si ar fi primit bani de la reprezentantul unor firme pentru a trece cu vederea nereguli constatate in urma unor controale facute la doua societati comerciale. Banii ar fi fost remisi prin intermediul unei subordonate, trimisa si ea in judecata.