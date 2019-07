Fosta asistenta a Andrei rupe tacerea. Nu-i cum pare la tv. Adevarul despre artista

Andra

AMI a lucrat ca asistent manager pentru Andra. La fel ca multi artisti din Romania, cantareata ne-a marturisit ca a fost nevoita sa munceasca, la inceputul carierei, pentru ca altfel nu s-ar fi descurcat cu banii. Invitata la “Interviurile Libertatea”, AMI ne-a dezvaluit cum Andra si tatal ei i-au oferit primul job.

AMI, care a marturisit recent ca a fost complexata de inaltimea ei in adolescenta, abia implinise 18 ani cand a decis sa paraseasca Baia Mare pentru a-si incerca norocul in Capitala. Nu a vrut sa stea la facultate pe banii parintilor, ci a tinut sa fie independenta. “Am implinit 18 ani si m-am mutat in Bucuresti. Eram clasa a 12-a. Era totul nou pentru mine. Ma intreb,de multe ori, ce era in capul meu sa ma mut chiar in clasa a 12-a, cand aveam de dat bacul, cu profesori noi, mod de predare nou, colegi noi, totul nou… Nu stiam pe nimeni. Insa mi-am dorit sa vin la Bucuresti inainte cu un an de a intra la Facultate, la Conservator, ca sa ma obisnuiesc putin cu lumea asta. Eram oarecum obisnuita cu Bucurestiul, pentru ca mai veneam la concursuri, asa ca nu mi-a fost foarte greu. Mai greu mi-a fost cu despartirea de casa, de prieteni, de locurile cunoscute”, ne-a povestit AMI, marturisind ca primul job i-a fost oferit de una dintre juratele de la “Romanii au talent”: Andra.

“A fost o perioada cand am lucrat ca asistent manager. Adica, primul meu job a fost de asistent manager la Andra Maruta. Initial, mersesem la ea la un casting pentru backing vocals. Cantasem si cu vioara, si cu vocea si am fost acceptata, asa ca mergeam la concerte cu ea. Dar dupa, mi-a propus tatal ei, Mihai Alexandru, sa il ajut pe acolo, pe la firma. Asa am ajuns asistent manager. Am invatat totul din mers, pentru ca eu nu stiam sa lucrez nici pe calculator, habar nu aveam sa fac absolut nimic. Dar intr-o luna, eram cea mai tare secretara, cel mai tare asistent manager!”.

AMI a lucrat asistent manager pentru Andra, in timp ce era si in trupa ei

Dupa ce s-a lansat in cariera solo, AMI a fost nevoita sa renunte la job, insa si acum isi aduce aminte cu placere de perioada in care Andra si tatal ei, Mihai Alexandru, au avut grija de ea si au tratat-o ca pe un membru al familiei. “Dupa ce am plecat de acolo, le-a parut rau . Fiind si ardeleni – ei sunt din Turda -, s-a legat o prietenie frumoasa. Eu eram fix ca in familia mea, asa ma simteam. Sunt niste oameni extraordinari si foarte calzi”, ne-a mai spus AMI, completand ca desi jobul era destul de solicitant, s-a descurcat de minune. “Asa mi-am castigat primii bani. Mergeam si la facultate, si la concerte, dar si raspundeam la telefoane. Mi-a ajutat foarte mult perioada aceea, am invatat foarte multe”.

