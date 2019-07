Fosta consiliera a lui Kovesi, Dana Tițian, audiata la SIIJ

Fosta consilieră a Laurei Codruța Kovesi, judecătoarea Danei Tițian, este audiată, joi, la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție. Potrivit unor surse judiciare, Dana Tițian dă declarații de martor într-un dosar privindu-l pe foștii procurori ai DNA Ploiești, Lucian Onea și Mircea Negulescu. Andrei Tudor The post Fosta consilieră a lui Kovesi, Dana Tițian, audiată la SIIJ appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.