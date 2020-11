Fosta consiliera a lui Liviu Dragnea, Anca Alexandrescu, sustine ca Gabriel Oprea i-a facut cadou un livret militar cu grad de locotenent- colonel

Fosta consiliera a lui Liviu Dragnea, Anca Alexandrescu, in prezent realizatoare tv la postul Realitatea Plus, a prezentat marti seara un livret militar, care ar fi fost emis pe numele ei, cu grad de locotenent-colonel, pe care sustine ca l-ar fi primit cadou, de ziua ei, de la Gabriel Oprea. Se intampla in 2010, cand politicianul era ministru al Apararii.