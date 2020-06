Fosta consiliera a lui Liviu Dragnea face DEZVALUIRI care ii pot incheia cariera lui Tudorel Toader: 'A uitat de OUG data cu dedicație pentru fiul sau?'

Tudorel Toader a decis să rupă tăcerea și a făcut o serie de dezvăluiri din mandatul pe care l-a avut ca ministru al Justiției. Însă, alte secrete îl lovesc pe rectorul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” de la Iași.

Fosta consilieră a lui Liviu Dragnea, Anca Alexandrescu, a scos la iveală lucruri neștiute din cariera de ministru pe care a avut-o Tudorel Toader. Alexandrescu i-a ”amintit” lui Tudorel Toader despre o vacanță petrecută alături de Dragnea, despre cum a încercat să își impună o preferată ca judecătoare la CCR, dar și despre o Ordonanță de Urgență dată special pentru unul dintre fiii săi, precum și un Ordin de ministru pentru celălalt băiat.

Citește și: Florin Cîțu, despre o importantă autostradă din România: Nu se va termina nici anul acesta, nici anul următor și cred că nici în mandatul nostru

”Interesant este insa cum uita domnul Tudorel Toader vacanta petrecuta la Neptun impreuna cu familia alaturi de Liviu Dragnea. Si mai uita cred si despre rugamintile fierbinti pe care i le adresa lui Liviu Dragnea din 2017 pana in 2019 fara incetare ca PSD sa o sustina pe Marieta Safta judecator la CCR. Ah, da si mai uita si despre discutia privind scoaterea presedintelui din circuitul de numire a procurorilor, in care Liviu Dragnea i-a spus ca nu este de acord dar el a promovat legile fix cu aceasta formulare. Si cu siguranta uita si de insistentele la Viorica de a o salva pe doamna Safta atunci cand a devenit incompatibila si a trebuit sa demisioneze din minister. Si da, a uitat si cum domnia sa si doamna Safta blocau toate actele normative ale Guvernului, toti ministrii Cabinetului fiind exasperati ca nu primesc avize. Si uita si despre jignirile inacceptabile la adresa jurnalistilor. Sa nu mai punem la socoteala si OUG cu dedicatie prin care fiul sau a devenit asistent universitar fara concurs. Ah, si desigur Ordinul de ministru prin care se facea notar ca sa-si aduca fiul de la “tara” la oras… Stati ca am pierdut sirul…”, scrie Anca Alexandrescu pe realitateadinpsd.net.

Citește și: Primul vaccin anti-COVID-19 va fi testat într-o săpămână! Unde va fi făcut primul vaccin .