Fosta detinuta politic: Reclama cu domnul Sora batjocoreste memoria martirilor anticomunisti! 

Niculina Moica, fosta detinuta politic in timpul regimului comunist, isi exprima opinia referitoare la reclama ce-l are protagonist pe Mihai Sora, considerand-o "o minciuna mizerabila" si "o batjocura adusa memoriei martirilor si eroilor anticomunisti". Niculina Moica a fost arestata de Securitate in 1959, pe cand avea doar 15 ani, fiind incarcerata la Jilava, Botosani, Arad si Oradea. De-a lungul celor cinci ani de condamnare la temnita grea, Niculina Moica avea sa cunoasca nume relevante ale adevaratei rezistente romanesti: Simina Caracas-Mezincescu, Laura Saulescu, Arlette Coposu, Nuti Macarie, ...