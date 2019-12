Fosta iubita a lui Adrian Cristea, lovita de tren. Tanara se zbate intre viata si moarte

Fosta iubita a lui Adrian Cristea se lupta sa traiasca dupa ce a fost lovita de tren. Tanara in varsta de 35 de ani a fost gasita in coma pe un camp. Oamenii legii incearca sa afle daca a fost vorba despre o tentativa de sinucidere sau daca e urmarea unei agresiuni.

Accidentul feroviar a avut loc in Judetul Prahova. Daniela Olos, fosta iubita a "printului" Adrian Cristea, a fost lovita de tren. Tanara a fost gasita de o persoana marti seara, pe un camp aflat intre Gara Tomsani si Gara Cricov.

Persoana care a gasit-o pe Daniela Olos a anuntat imediat Politia, iar la fata locului au ajuns imediat echipaje de salvare. In acest caz au intervenit echipaje ale Serviciului de Ambulanta, ale Politiei si ISU Prahova a adus in ajutor un echipaj SMURD si unul de pompieri.

In urma cercetarilor oamenilor legii, victima cumplitului accident este Daniela Olos, cunoscuta dupa relatia cu celebrul Adrian Cristea. Aceasta a fost gasita in stare foarte grava, inconstienta, suferind o fractura la mana, un traumatism de bazin, unul cranio-cerebral si unul toraco-abdominal. Acum, politistii incearca sa afle circumstantele in care a avut loc tragedia, daca a fost vorba despre o tentativa se sinucidere sau daca a fost victima unei agresiuni.

Potrivit surselor din ancheta, Daniela ar fi venit din Capitala cu masina. Tanara a oprit in Gara din Ploiesti pentru a merge cu trenul spre Mizil. Femeia s-ar fi aruncat din tren sau ar fi fost impinsa, cand trenul se afla intre Crocov si Tomsani.

„Pacienta a ramas internata la Sectia Terapie Intensiva. A fost adusa in coma GCS 4. Momentan nu s-a intervenit chirurgical, din cauza ca este in stare grava. Prognosticul este rezervat”, a declarat dr. Violeta Tanase, purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean Ploiesti, potrivit Click!.

Daniela Olos urmeaza sa fie acum transferata la Bucuresti.

