Fosta iubita a lui Fuego, declaratii uimitoare: ”In dragoste prefer sa spun la revedere decat adio”. Ana Maria a ajuns o femeie extrem de frumoasa!

Fosta iubita a unuia dintre cei mai apreciati interpreti romani si-a schimbat radical viata dupa ce s-au despartit. Ana Maria, candva partenera de viata a lui Fuego, a intrat in politica si face o treaba exceptionala.

Relatia dintre Fuego si Ana Maria a durat 4 ani, a fost o poveste de dragoste care a inceput frumos, insa care s-a terminat foarte trist.

Fosta lui iubita ar fi pierdut dupa doua luni prima sarcina, apoi si pe a doua, mai avansata, in trei luni. Cei doi au incercat mai multe tratamente, insa nimic nu a functionat. Aveau planuri mari, isi doreau sa se casatoreasca, sa isi intemeieze o familie, iar Irina Loghin urma sa le fie nasa. Din pacate, s-au despartit. De atunci, Fuego nu a mai vorbit despre femeile din viata lui, cu exceptia mamei sale.

„Relatia mea cu Ana Maria nu mai exista. Ana nu mai face nici tratament cu antibiotice si injectabile pentru a ramane insarcinata, s-a terminat totul. Relatia noastra s-a incheiat de curand, dar noi am ramas buni prieteni”, declara amarat Fuego, care s-a ascuns apoi in muzica, incercand sa uite drama care i-a afectat atat de mult viata sentimentala.

Anii au trecut, iar cei d-au concentrat mai mult pe partea profesionala. Ana Maria, de exemplu, despre care nus e mai stia nimic, a decis sa intre in politica

” (… ) politica nu trebuie sa fie un domeniu de care fuge toata lumea ci unul care trebuie sa ne intereseze pe toti atata timp cat, ca in orice alta tara democratica din lume, politica influenteaza viata noastra, a tuturor, zi de zi. Am 40 de ani, varsta de la care se spune ca treci de la experimente la certitudini”, a declarat Ana Maria pentru tintaonline.ro.

Intrebata daca in dragoste si politica foloseste termenul de ”adio”, Ana Maria a oferit un raspuns surpriznator poate pentru unii, care s-au gandit la relatia ei cu Fuego.

”Si politica si dragostea nasc pasiuni extraordinare. Pentru mine, adio are o singura semnificatie, indiferent de context, de pentru totdeauna. Iar in dragoste prefer sa spun la revedere decat adio…. Sa nu intelegeti ca pot sa cred in ciorba reincalzita ci pur si simplu intr-o reconfigurare de stari, de emotii, de trairi… In dragoste, ca si in razboi, nu sunt reguli…”, a mai declarat Ana Maria pentru aceeasi sursa.

