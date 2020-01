Fosta iubita a senatorului Mazare vrea sa extraga aur din Baia Aries

Fosta cumnată a lui Radu Mazăre se pregătește să scoată aur de la Baia de Arieș, potrivit economica.net. Ema Gavrilă, vrea să-și listeze firma la Bursa de Valori Bucureşti până în luna martie 2020."Ceva impedimente pentru listare există. Pe bursa românească nu avem specialişti pentru tranzacţiile cu aur. Eu aici mi-aş dori să listez compania, deoarece am ambiţia ca Blueberry Ridge Minerals să fie cu capital majoritar românesc, iar capitalul să rămână preponderant aici", spune Ema Gavrilă.Potrivit datelor de la Registrul Comerţului, firma, cu sediul social în Deva (expirat din 2012), înfiinţată în 2011, este administrată de Ema Gavrilă (Emanuela Dana Gavrilă, conform datelor din buletin) încă de la data fondării. Până nu demult, unicul asociat al firmei era Ernest John III Dahlman, dar, potrivit datelor publicate în Monitorul Oficial al României, acesta s-a retras din societate şi din funcţia de administrator, cesionându-şi părţile sociale către Emanuela Dana Gavrilă, care devine astfel asociat unic. Odată cu acest transfer de putere în firmă, Ema Gavrilă a preluat şi „toate drepturile şi obligaţiile prezente şi viitoare ce decurg din deţinerea părţilor sociale, atât a celor deţinute, cât şi a celor cedate, inclusiv achitarea tuturor datoriilor societăţii, existente şi neachitate până la data prezentei hotărâri, atât cele evidenţiate, cât şi cele care vor apărea ca urmare a unor acţiuni de control“, se arată în informaţiile publicate în Monitorul Oficial, partea a IV-a, nr. 5228, din 22 septembrie. Firma, înfiinţată în noiembrie 2011, a fost fondată de Ernest John III Dahlman, cetăţean american, născut în noiembrie 1969, domiciliat în New York, nimeni altul decât iubitul Emei Gavrilă de la vremea respectivă. Firma are ca obiect de activitate „extracţia minereurilor metalifere neferoase“.Fost candidat la Primăria Costineşti şi şefa Organizaţiei Locale a PSD Costineşti, Ema Gavrilă este mai cunoscută publicului drept fosta iubită a senatorului Alexandru Mazăre, fratele fostului primar al Constanţei, Radu Mazăre. La alegerile parlamentare din 2012, Ema Gavrilă a râvnit la un loc de parlamentar pentru Colegiul 5, candidând însă din partea PPDD. Ema Gavrilă a ocupat şi funcţia de director al Tomis Mall, însă era „în cărţi“ şi pentru ocuparea funcţiei de director al Polus Center, mall-ul care ar fi trebuit să se deschidă în Constanţa.Sursă: economica.net Sursă foto: Facebook/ Ema GavrilăCitește și: „Nu vorbim despre bufuri imobiliare sau terenuri retrocedate“ Ema Gavrilă, fosta iubită a lui Alexandru Mazăre, caută aur în Apuseni