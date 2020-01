Fosta sefa a Autoritații Electorale Ana-Maria Patru a fost achitata in dosarul de corupție deschis de DNA

Ana-Maria Pătru, fost preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente (AEP) a fost achitată, luni, prin decizia Tribunalului București în dosarul în care a fost trimisă în judecată de DNA pentru trafic de influenţă şi spălarea banilor. Ea a fost acuzată că a primit 275.000 euro de la o firmă pentru a-i asigura câştigarea unor contracte din The post Fosta şefă a Autorității Electorale Ana-Maria Pătru a fost achitată în dosarul de corupție deschis de DNA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.