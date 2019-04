Florin Piersic este unul dintre cei mai mari actori ai Romaniei. El a incercat sa isi tina viata privata departe de ochii curiosilor si a fost considerat dintotdeauna un mare cuceritor in randul femeilor.

Actorul a fost casatorit cu actrita Anna Szeles timp de 10 ani, pana in anul 1985, si au impreuna un baiat, pe Daniel Piersic, in varsta de 41 de ani. Anna Szeles, in varsta de 78 de ani, a fost cea de-a doua sotie si este stabilita de mai multi ani in Ungaria.

Florin Piersic a fost casatorit de trei ori. Prima sotie a fost Tatiana Iekel, care i-a daruit primul fiu, pe Florin Piersic Jr., apoi a urmat Anna Szeles, pe care a cunoscut-o intr-un autobuz. In 1993, Florin Piersic s-a casatorit a treia oara, cu contabila Anna Torok.

Intoarsa in Romania, fosta nevasta a lui Florin Piersic, Anna Szeles, a dat din casa si a oferit detalii despre mariajul lor. Anna Szeles a povestit cum s-a indragostit de marele actor, dar si de ce au ajuns sa divorteze dupa 10 ani de mariaj. Se pare ca Florin Piersic a calcat stramb de nenumarate ori in timpul casniciei cu Anna.

Fosta sotie a lui Florin Piersic a vorbit despre mariajul cu actorul

‘‘La filmul Varsta Dragostei, l-am cunoscut pe Florin Piersic. La probele pentru filmari, de fapt. El n-a jucat pana la urma. Nu a luat rolul, ci un alt actor. Dar atunci nu ne-am bagat in seama. Au trecut cativa ani pana ce am filmat impreuna de-adevaratelea. Apoi, dupa ce ne-am casatorit, casnicia noastra a fost foarte ciudata: eu, aici, fiind la Teatrul Maghiar din Cluj, iar el la Bucuresti.

Noi n-am locuit impreuna ca sotii, ci ca amantii. Venea din cand in cand. De altfel, nici nu m-a chemat la Bucuresti. Glumesc! M-a chemat. Si el, si parintii lui. Dar eu n-am vrut sa las teatrul de aici. Si nu uit niciodata ca Radu Beligan mi-a spus: Esti o fata desteapta. Pentru ca aici jucam roluri principale. Iar in Bucuresti, trebuie sa fiu sincera, n-as fi avut aceleasi roluri ca aici, fiindca se simte accentul meu maghiar”, a declarat Anna Szeles, potrivit libertatea.ro.

”M-a cucerit si cu mancarea pe care o aducea la fiecare filmare. Imi aducea sandwichuri facute de Vera, mama lui. In familia lui am fost primita cu atata dragoste. Parintii lui mi-au spus ca semanam cu sora lui Florin, care a murit inecata in Prut la 16 ani”, a mai adaugat aceasta.

Florin Piersic si-a inselat toate sotiile

Actorul a recunoscut, insa, ca nu a inselat o singura data si a avut relatii pasagere si cu colege de breasla.

Dintre acestea cea mai cunoscuta dintre ele a fost, Gabriela Werner, o actrita mult mai tanara decat el. Cei doi au devenit iubiti in 1974, anul in care Piersic s-a despartit de Tatiana Iekel, prima sotie, relatia lor tinand pana in 1983, timp in care actorul era insurat cu Anna Szeles, cea de-a doua sotie.

Actrita a explicat concret care au fost motivele care au dus la despartirea dintre ea si Florin Piersic: ”Pentru ca, la un moment dat, am aflat prea multe. Se obraznicise! Iar atunci sufeream pentru orice zvon de infidelitate aflam. Chiar prima lui sotie mi-a spus dupa ani de zile, cand ne-am intalnit la Ambasada Romaniei din Budapesta: „Eu am vrut sa-ti atrag atentia, draga Aniko, ca trebuia sa ai grija!”, a declarat Anna Szeles pentru sursa citata.

