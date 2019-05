Fosta sotie a lui Mihai Constantinescu a primit zeci de mesaje de condoleante

Fosta sotie a lui Mihai Constantinescu a facut un apel la oameni dupa ce a primi zeci de mesaje de condoleante.

Mihai Constatinescu este in stare foarte grava la spital si este tinut in viata de aparate. Pe tot mai multe site-uri anonime, a aparut informatia ca Mihai Constantinescu a murit. Dar acest lucru nu este adevarat, deoarece Mihai este inca in viata.

Zeci de mesaje de condoleante a primit fosta sotie a artistului.

Aceasta a facut un apel la oameni"

''MIHAI este mai bine!!! Vă rog mult nu mai trimiteți mesaje de condoleanțe!!!''

Mihai Constantinescu, in varsta de 73 de ani, a fost transportat de urgenta la Spitalul Floreasca din Bucuresti luni, in urma unui stop cardio-respirator. Ulterior, artistul ar mai fi suferit inca doua stopuri.

In acest moment, Mihai Constantinescu este tinut in viata de aparate, de cateva zile. Medicii i-au sfatuit familia sa il deconecteze, dar decizia este doar a lor. Artistul se afla in moarte cerebrala.

Acum, Mihai Constantinescu este casatorit cu Simona Secrier de peste 20 de ani

