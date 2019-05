Mihai Constantinescu si fosta sotie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La cateva ore bune dupa ce sotia lui Mihai Constantinescu a anuntat ca artistul a fost stabilizat, fosta sa partenera de viata a transmis un mesaj important in aceasta seara despre starea lui. Mihaela Constantinescu a facut si un apel disperat, iar apropiatii si fanii au reactionat imediat. Fosta sotie a lui Mihai Constantinescu, anunt important despre starea cantaretului Mihaela Constantinescu, fosta sotie a celebrului solist, a impartasit o veste buna de la spitalul in care se afla internat acesta. Potrivit marturisirii sale, cantaretul se simte mai bine si, in postarea facuta pe Internet, vedeta a facut apel la oameni sa nu mai trimita mesaje de condoleante. “MIHAI este ...