Fosta sotie a lui What’s Up, prima reactie dupa ce artistul a ajuns la Politie: „Ma bucur ca nu mai fac parte din acest tablou mizer”

Simina, fosta soţie a lui What’s Up, a avut o primă reacţie după cele anunţate în exclusivitate de Spynews.ro! Artistul a ajuns luni seară la o secţie de poliţie din Capitală, în urma unui scandal monstru ce a avut loc la domiciliul iubitei sale, Alice.

În anul 2014, ziarele titrau că What’s Up şi-a bătut partenera de la acea vreme, pe Simina, la o shaormerie. Atunci, artistul a negat, spunând că a spart din greşeală un geam al localului. Totuşi, a confirmat că Simina i-a pus shaorma în cap! A mai precizat că totul s-a înţeles greşit…

Iată că, un alt scandal în aduce pe What’s Up în atenţia tabloidelor. Spynews.ro a anunţat în exclusivitate că artistul a ajuns pe mâinile oamenilor legii, după o ceartă monstru, urmată de violenţă, cu Alice. Totul s-a petrecut la domiciliul violonistei!

Contactată de reporterii „Răi Da Buni”, Alice a negat că artistul ar fi fost agresiv fizic, dar a confirmat existenţa unor contradicţii.

De altfel, poliţiştii de la secţie au spus pentru „Răi Da Buni” că Alice a fost cea care a sunat la 112, informaţie prezentată iniţial de Spynews şi negată de violonistă.

Reacţia Siminei, fosta soţie a artistului

Simina, fosta soţie a lui What’s Up, a declarat pentru „Răi Da Buni” că a încercat să vorbească cu Alice, dar nu a reuşit. Simina a spus că se bucură că nu mai face parte „din acest tablou mizer”, fiind prima afirmaţie răutăcioasă a Siminei!

„Sunt un pic bulversată pentru că eu nu am reuşit să vorbesc cu Alice. Am încercat să-i sun, eu sunt o feministă convinsă, nu există nicio variantă prin care eu să n-o susţin pe ea dacă aşa ceva s-a întâmplat. Nu îi cunosc membrii familiei ca să pot să sun la cineva, nu vreau să spun nimic cert pentru că eu mai am nicio legătură cu subiectul. Mă bucur că nu mai fac parte din acest tablou mizer. Îmi creează nişte emoţii şi nici stări foarte urâte”, a declarat Simina pentru „Răi Da Buni”.

